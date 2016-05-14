Таллин, 14 мая, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на международной конференции по безопасности имени экс-президента Эстонии Леннарта Мери в Таллине призвал Североатлантический альянс не придерживаться основополагающего акта Россия—НАТО. Слова Ващиковского приводит сегодня, 14 мая, портал Postimees.

Ян Матейко. Стефан Баторий под Псковом. 1872

Глава польского МИД напомнил, что акт Россия—НАТО не является юридически обязательным документом. По мнению Ващиковского, Североатлантический альянс не должен выполнять этот документ.

Ващиковский отметил, что этот договор был заключен в 1997 году, но с тех пор ситуация сильно изменилась. Он пояснил, что обещания того времени давал альянс того времени, а не НАТО в нынешнем виде, которое существенно расширился и изменился.

Напомним, 13 мая Ващиковский принял участие в церемонии начала строительства комплекса противоракетной обороны (ПРО) США в польском местечке Редзиково.