Калуга, 14 мая, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Калуге судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила без изменения ранее вынесенный приговор в отношении 44-летнего Михаила Ефанова.

vladtime.ru Суд приговорил калужанина к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Как сообщила 14 мая корреспонденту ИА REGNUM прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Юлия Иконникова, осужденный Ефанов проживал со своей сожительницей и ее четырьмя детьми, два ребенка из которых были их совместными.

В октябре 2015 года Ефанов, разозлившись на 10-летнюю дочь сожительницы, ударил девочку по голове пакетом с обувью. Затем он взял ее за руку и ногу, поднял и ударил головой об угол дивана, имеющий деревянную окантовку. В результате девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, были причинены ушиб головного мозга, переломы основания черепа и костей носа.

В ходе судебного заседания Ефанов вину в совершении преступления признал частично. Однако суд признал Михаила Ефанова виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный с приговором не согласился и обжаловал его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда согласилась с мнением прокурора о законности, обоснованности и справедливости приговора и оставила его без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.