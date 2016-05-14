Москва, 14 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. На Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка между представителями этнических преступных группировок. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает Life.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия -США — Испания Стрельба на кладбище

Сообщается, что представители нескольких этнических группировок устроили настоящее побоище на территории Хованского кладбища. В боях используется арматура, биты, палки и автоматическое оружие. Слышны очереди из автоматов.

По словам очевидцев число участников столкновения превысило 500 человек.

На место прибывают наряды полиции. Вероятно, скоро подтянутся подразделения ОМОНа.

Известно о трех пострадавших. К Хованскому кладбищу подъехали пять бригад скорой помощи.

Причина столкновения уточняется.