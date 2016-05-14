СМИ: этнические банды Москвы устроили сражение на Хованском кладбище
Москва, 14 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. На Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка между представителями этнических преступных группировок. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает Life.
Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия -США — Испания
Стрельба на кладбище
Сообщается, что представители нескольких этнических группировок устроили настоящее побоище на территории Хованского кладбища. В боях используется арматура, биты, палки и автоматическое оружие. Слышны очереди из автоматов.
По словам очевидцев число участников столкновения превысило 500 человек.
На место прибывают наряды полиции. Вероятно, скоро подтянутся подразделения ОМОНа.
Известно о трех пострадавших. К Хованскому кладбищу подъехали пять бригад скорой помощи.
Причина столкновения уточняется.