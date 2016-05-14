Козельск, Калужская область, 14 мая, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Более 600 человек принимают участие в открывшихся сегодня, 14 мая в городе воинской славы Козельске областных военно-спортивных игр «Зарница-Орленок» и «Звезда».

tsn24.ru В программе игр строевой смотр

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерстве образования и науки Калужской области, в игре «Зарница-Орленок» примут участие учащиеся школьники, а в «Звезде» — студенты профессиональных образовательных организаций с участием команд регионов Центрального федерального округа.

В программе игр строевой смотр, эстафета, соревнования по пожарно-прикладному спорту, «Школа безопасности» и «Юный спасатель», а также стрельба из пневматической винтовки и автоматического оружия «Снайпер», автоконкурс, соревнования по медицинской подготовке.

В рамках мероприятий состоится викторина на знание военной истории России и Гимна Российской Федерации и военно-тактическая игра «Беркут».

Военно-спортивные игры в Козельске продлятся по 19 мая.