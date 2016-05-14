Берлин, 14 мая, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Германская полиция ведет поиски неизвестных, который подкинули отрезанную голову свиньи с оскорбительной надписью в приемную федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая расположена в одном из избирательных округов. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает Focus.

pixabay.com Свинья

Сообщается, что сотрудники полиции обнаружили голову животного сегодня утром. Полиция не раскрывает содержание оскорбительной надписи, а только отмечает, что текст был адресован лично канцлеру Меркель.

Уголовная полиция Германии возбудила дела по факту оскорбления канцлера.

Напомним, популярность Меркель существенно снизилась после начала миграционного кризиса в Европе. Меркель не смогла дать адекватный ответ на вызов и попросту открыла границы для всех желающих получить в ЕС убежище. Почти два миллиона человек из стран Африки и Ближнего Востока прибыли в ЕС с начала 2015 года. В Германию их прибыло около миллиона.