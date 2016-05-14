Буэнос-Айрес, 14 мая, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Посол России в Аргентине Виктор Коронелли принял губернатора провинции Санта-Крус Алисию Киршнер для обсуждения вопросов двустороннего экономического сотрудничества, сообщает официальный сайт посольства России в Буэнос-Айресе. Отметим, что Алисия Киршнер является сестрой покойного президента Аргентины Нестора Киршнера. Соответственно, приходится золовкой бывшему президенту страны Кристине Киршнер.

Agencia de Noticias ANDES Алисия Киршнер

Провинция Санта-Крус находится в южной части Аргентины. На западе граничит с Чили. В северной части провинции производится добыча нефти и газа, на юге найдены месторождения угля. Население в основном занимается сельским хозяйством, главным образом, овцеводством. В провинции развит туризм.

Во время правления Кристины Киршнер с провинцией Санта-Крус активно развивал сотрудничество Китай, который начал выделять финансирование под инфраструктурные проекты. После заявлений главы внешнеполитического ведомства Аргентины Сусаны Малькорры о пересмотре соглашений, подписанных ранее с Китаем и Россией, ситуацию прокомментировало издание La Nacion со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД Аргентины: «Пока еще не ясно как поступит в этой ситуации Китай. На сегодняшний день приостановлены работы по строительству в провинции Санта-Крус двух крупнейших гидроэлектростанций «Нестор Киршнер» и «Хорхе Сеперник». Заморожено еще одно крупное соглашение, которое касается модернизации самой масштабной в Аргентине сети железнодорожных грузовых перевозок «Бельграно Каргас».