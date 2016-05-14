Вашингтон, 14 мая, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны США Роберт Уорк обвинил Россию в том, что она делает агрессивные заявления по поводу американской ПРО в Европе. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает Wall Street Journal.

nau.usace.army.mil Комплекс ПРО Aegis Ashore в Румынии

Напомним 12 мая в Румынии был торжественно открыт наземный стационарный комплекс Aegis Ashore, который входит в систему ПРО США. 13 мая в Польше состоялась церемония закладки строительства аналогичного комплекса ПРО в населенном пункте Редзиково.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена будет подумать о купировании угрозы, которая возникает в отношении РФ из-за размещения системы ПРО США в Восточной Европе. Путин отметил, что своими действиями США ведут к раскачиванию международной системы безопасности и провоцируют новую гонку вооружений.

Заместитель министра обороны США Роберт Уорк заявил, что данное заявление Путина — это угроза. «Мы попросили бы Россию думать о своих заявлениях, так как у нас есть намерение сотрудничать с РФ, если это будет возможно. Но эти угрозы крайне противоречивы, и они серьезно нас беспокоят», — сказал заместитель главы Пентагона.

Напомним, США постоянно твердят о том, что их ПРО в Европе не направлено против России. Якобы это масштабная противоракетная система создана только для того, чтобы защитить союзников США в Европе от некоей угрозы ракетного нападения со стороны каких-нибудь экстремистов с Ближнего Востока, ну или на худой конец Ирана, которому вдруг взбредёт в голову отправиться на завоевание Европы, как во времена Ксеркса.

Все эксперты справедливо указывают, что европейская ПРО направлена исключительно против России. Только Россия обладает стратегическим потенциалом, на сдерживание которого направлена столь масштабная система, как американская ПРО в Европе.