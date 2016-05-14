Ереван, 14 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Ереван официально подтвердил проведение в Вене переговоров по карабахскому урегулированию. Сегодня, 14 мая, пресс-служба президента Армении сообщила, что Серж Саргсян 16 мая с рабочим визитом отбудет в Вену, где предусмотрено проведение ряда рабочих встреч, которые состоятся по инициативе сопредседателей МГ ОБСЕ.

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12 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Джеймс Уорлик (США) и Пьер Андрие (Франция) заявили, что на фоне последних случаев насилия и исходя из необходимости снижения напряженности на линии соприкосновения пришло время для встречи президентов Армении и Азербайджан.

«Наши министры иностранных дел готовы организовать эту встречу на следующей неделе в Вене. Основная цель будет состоять в укреплении режима прекращения огня и достижении соглашения о мерах доверия, что создаст благоприятные условия для возобновления переговоров по всеобъемлющему урегулированию, основанному на основополагающих принципах и элементах», — говорилось в сообщении дипломатов.

В МИД России тогда сообщили, что в возможной встрече президентов Армении и Азербайджана примут также участие главы МИД стран-сопредседателей Минской группы — России, США, Франции.

Во внешнеполитических ведомствах России и США 14 мая подтвердили участие Сергея Лаврова и Джона Керри в саммите в Вене.

Госсекретарь США Джон Керри примет участие во встрече «по конфликту в Карабахе» с президентами Армении Сержем Саргсяном и Азербайджана Ильхамом Алиевым, которую США проведут вместе с Россией и Францией, сообщил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

Между тем, на официальном сайте МИД России, в разделе «встречи министра» говорится, что 16−17 мая в Вене состоится встреча министров иностранных дел России, США и Франции по нагорно-карабахскому урегулированию (НКУ), а также заседание Международной группы поддержки Сирии.

Ранее президент Армении Серж Саргсян называл три условия, необходимые для возобновления переговоров по урегулированию карабахской проблемы: формирование мер доверия и внедрение механизмов расследования инцидентов на границе, адресные заявления международного сообщества о ситуации в зоне конфликта и гарантии того, что Азербайджан не пойдет на новую агрессию и террор против народа Карабаха.

Американский сопредседатель МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик 11 мая, еще до того как стало известно о встрече в Вене, заявил, что достижение успехов в переговорном процессе станет возможным, если переговоры начнутся без каких-либо предусловий.

Комментируя заявление американского дипломата, главный редактор ИА REGNUM, политолог Модест Колеров в интервью сайту 1in. am заявил, что бессмысленно возобновлять переговоры по карабахскому урегулированию, если не сделаны соответствующие выводы из апрельской войны. «Мне абсолютно не понравилось заявление американского сопредседателя Минской группы Уорлика, что необходимо возобновить переговоры без предусловий. Эта позиция просто противоречит заявлению Сержа Саргсяна, что для возобновления переговоров должно быть сделано три шага. Это очень плохо. Думаю, Армения должна настаивать на выполнении своих требований, потому что не Армения развалила переговорный процесс, а Азербайджан, и возобновить переговоры без предусловий означает притворяться, что ничего не было, что войны не было, и люди не погибли, никто никому не отрубал голову. А если мы знаем, что отрубали головы, не нужно придуриваться, что ничего не было. По этой причине я считаю, что пока не пришло время для встречи Саргсяна и Алиева, поскольку не выполнены предусловия», — отметил Колеров.

По его словам, эта встреча не может иметь никакого положительного смысла, поскольку из апрельской войны не было сделано выводов. «А эти выводы должны делаться в сфере безопасности, относительно ситуации на линии соприкосновения и т.д. Если выводы не были сделаны из всего этого, война может возобновиться каждый месяц», — подчеркнул политолог.

Последняя встреча президентов Армении и Азербайджана состоялась 19 декабря в швейцарском Берне.

Перед IV саммитом по вопросам ядерной безопасности, который проходил в начале апреля в Вашингтоне в СМИ активно муссировались слухи о том, что Серж Саргсян и Ильхам Алиев встретятся на полях саммита. Однако встреча в Вашингтоне не состоялась. Более того, именно тогда, когда Саргсян и Алиев находились в Вашингтоне Азербайджан инициировал широкомасштабные военные действия на карабахско-азербайджанской границе.