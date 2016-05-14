Вашингтон, 14 мая, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Российскому легионеру НХЛ, играющему за хоккейный клуб «Филадельфия», предъявлено обвинение в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает портал Philly.com.

pixabay.com Спиртное за рулём

Сообщается, что содержание алкоголя в крови хоккеиста превышает норму в два раза. Кроме вождения в нетрезвом виде, Медведев также обвиняется в управлении машиной без водительских прав и несоблюдении правил дорожной разметки в езде с выключенными фарами в темное время суток.

Напомним, инцидент с задержанием Медведева произошел в конце апреля. Хоккеист был задержан в городке Лоуэр Морленд в штате Пенсильвания. Примечательно, что сразу после задержания он был отпущен без предъявления обвинений.

Предварительные судебные слушания по делу Медведева пройдут 15 июня.