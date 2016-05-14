Вашингтон, 14 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Республиканские СМИ США продолжают лоббировать увеличение оборонного бюджета страны. Телеканал Fox News, обслуживающий интересы Республиканской партии выпустил очередной сюжет о бедственном положении ВВС США.

Цитата из к/ф «Кин-дза-дза!». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Бедственное положение в ВВС

Сообщается, что из-за постоянного урезания финансирования ВВС США испытывают острый кадровый голод. Ранее уже был похожий сюжет о том, что из-за недостаточного финансирования техническое состояние летного парка ВС США оставляет желать лучшего.

По данным телеканала ВВС США не хватает как минимум 700 пилотов, а также 4 тысячи авиационных специалистов, способных поддерживать самолеты в необходимом состоянии.

Сотрудники некоторых авиабаз США вынуждены просить запчасти для боевых самолетов на «кладбище» уже списанных машин или даже в музее авиации, стращает Fox News.

Далее телеканал приводит заявления различных военнослужащих с авиабаз ВВС США, который наперебой рассказывают, как все плохо на самом деле и сколько самолетов ещё могут подняться в воздух.

Напомним, в США в самом разгаре президентская гонка. основные соперники за пост президента США уже определились: миллиардер Дональд Трамп от республиканцев и бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон от демократов.

Пропагандисты Fox News создают для Трампа благоприятный фон, на котором он может заявить, что Америку надо сделать снова великой.