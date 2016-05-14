Якутск, 14 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Спикер якутского парламента Александр Жирков избран членом президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. К одним из достижений можно отнести и его позицию в медиарейтинге. Жирков занял девятое место из 85 субъектов Российской Федерации, а среди спикеров парламентов Дальневосточного федерального округа — первую позицию в рейтинге «Медиалогии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Совет Федерации Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков

Совет законодателей Российской Федерации, в состав которого входят председатели комиссий Совета законодателей и председатели парламентов субъектов Федерации по одному от каждого федерального округа, поддержали кандидатуру председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александра Жиркова, предложенную Парламентской Ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье», объединяющей 11 региональных парламентов.

Напомним, Совет законодателей является совещательным и консультативным органом. Сопредседатели — спикеры обеих палат Законодательного Собрания РФ Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин.

«Взаимодействие федеральных, региональных и местных законодателей, учёт и распространение лучшего опыта региональных и муниципальных практик в федеральном законодательстве — это важное направление в работе Федерального Собрания. Поэтому Совет законодателей налаживает взаимодействие законодательных органов власти субъектов Федерации, вырабатывает рекомендации по основным направлениям развития федерального и регионального законодательства, обсуждает наиболее значимые законопроекты и анализирует правоприменительную практику уже действующих законов», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Александр Жирков.

Так, по словам спикера, в плане работы Совета законодателей и его президиума на 2016 год — анализ реализации законодательными (представительными) органами государственной власти Послания Президента Федеральному Собранию РФ от 3 декабря 2015 года; опыт и перспективы развития международных и внешнеэкономических связей регионов, о законодательном обеспечении государственной политики в области образования; анализ проблем перехода к взиманию налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения; проблемы организации капитального ремонта имущества в многоквартирных домах: анализ реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и многое другое.

В ходе заседания Совета законодателей председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила необходимость стимулирования на федеральном уровне активности работы с регионами. Между тем диалектику взаимоотношений между федеральным центром и субъектами Федерации можно рассматривать как федерализм, который, в свою очередь, является принципом законодательного процесса Российской Федерации. В этой связи приоритетными становятся мероприятия, проводимые в регионах. Так, в июне 2016 года в Якутске в рамках выездного совещания Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления под председательством Виктора Кидяева планируется обсудить вопросы развития российского федерализма. В мероприятии примут участие представители законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации, руководители советов муниципальных образований регионов ДФО по вопросам местного самоуправления в ДФО.

Напомним, компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за истекший апрель. Александр Жирков занял в медиарейтинге девятое место из 85 субъектов Российской Федерации. Среди спикеров парламентов ДФО занимает первую позицию в рейтинге «Медиалогии». Эксперты насчитали 263 сообщения о спикере якутского парламента, медиарейтинг составил 694,96 пунктов.

Так, аналитики отметили деятельность депутатского корпуса Государственного Собрания (Ил Тумэн) и лично Александра Жиркова по отстаиванию поправок Якутии к проекту федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».