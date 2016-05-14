Ташкент, 14 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Узбекистане обсуждается законопроект, предполагающий уголовное наказание за пользование беспилотниками, сообщает портал Норма.уз.

Nicolas Halftermeyer Беспилотник — под запретом

«Предполагается, что несанкционированное использование воздушного пространства, в том числе беспилотными летательными аппаратами, повлечет административную ответственность в виде штрафа от 100 до 200 МРОТ или административный арест до 15 суток с конфискацией предметов правонарушения», говорится в сообщении.

В случае, если данное правонарушение будет совершено повторно после применения административного взыскания или повлечет за собой телесное повреждение средней тяжести либо тяжкое повреждение, то виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности.

«То же действие, повлекшее смерть человека, будет наказываться исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет. Действие, повлекшее человеческие жертвы, катастрофу либо иные тяжкие последствия, повлечет за собой лишение свободы от пяти до десяти лет», — отмечает издание.