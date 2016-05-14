Вашингтон, 14 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая корпорация Pfizer собирается ввести жесткий контроль за оборотом своих препаратов, чтобы их не могли использоваться при создании инъекций для смертных казней в США. Об этом накануне, 13 мая, пишет издание New York Times.

Kuebi = Armin Kübelbeck Смертельная инъекция

Таким образом компания Pfizer оказалась последней из фармацевтических компаний, которые имеют лицензию Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США и объявивших о запрете использования своей продукции для приготовления смертельной инъекции, используемой при смертной казни в ряде штатов.

По словам представительницы правозащитной группы Reprieve, выступающей за отмену смертных казней, Майи Фоа, теперь властям этих штатов придется обращаться к нелегальному рынку, чтобы заполучить препараты для приготовления смертельных инъекций.

Ещё в марте 2015 года крупнейшая в США Американская ассоциация фармакологов рекомендовала своим членам не предоставлять властям страны вещества, используемые для смертельной инъекции. Эта Ассоциация не обладает полномочиями по запрету тех или иных препаратов, но она устанавливает этические стандарты, которым члены организации стараются следовать.

Стоит отметить, что европейские производители веществ, которые могут быть использованы для смертной казни, прекратили их поставки в США.

Напомним, в 31 американском штате разрешена смертная казнь. В период с 1976 года, когда смертная казнь снова начала применяться после перерыва, по январь 2016 года в США были казнены 1424 человека. Основной метод смертной казни — введение смертельной инъекции.

Штаты со смертной казнью решили радикально решить проблему нехватки препаратов для приготовления смертельной инъекции. В частности, в штате Ютав прошлом году был принят закон, который разрешает осуществлять смертную казнь через расстрел в случае нехватки нужных для смертельной инъекции.