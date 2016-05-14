Приозерск, Ленинградская область, 14 мая, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Частный вертолет, предположительно, упал в озеро на Карельском перешейке в Ленинградской области.

Laurent ERRERA Вертолёт Eurocopter

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о падении вертолета поступило 09:20. Предполагаемое место падения — недалеко от деревни Ольховка в Приозерском районе.

«По предварительной информации, потерпел крушение вертолет Eurocopter АS-380, количество пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении ГУ МЧС.

На место происшествия выехали дежурные смены 143-й пожарной части Ленинградской области, поисково-спасательного отряда города Приозерск, поисковая группа Северо-западного поисково-спасательного отряда поселка Мурино, оперативная группа и служба пожаротушения ГУ МЧС России по Ленобласти — всего 27 человек и 7 единиц техники. Также к месту ЧП вылетел вертолёт санитарной авиации.

По данным «Интерфакса», вертолет упал в озеро Суходольское. На его борту были два человека. О катастрофе сообщил пилот другого вертолета, который летел в связке с потерпевшим крушение геликоптером. Оба вертолета вылетели из Санкт-Петербурга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля текущего года частный вертолет Enstrom F-28 с бортовым номером RA-2348G потерпел крушение рядом с трассой Р-41 «Павлово-Луга» в районе деревни Глобицы Ломоносовского района. В результате происшествия погиб пилот, пассажира госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

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По данным следствия, гражданин, находившийся на борту в качестве пассажира, нанял пилота вертолета за 50 тысяч рублей, чтобы с воздуха осмотреть местность в поисках украденного у него автомобиля. «В воздухе двигатель вертолета «затроил» и перестал работать, после чего вертолет рухнул на землю», — отметили в органах СКР по Ленобласти.