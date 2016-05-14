Лондон, 14 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Британская телерадиовещательная корпорация ВВС резко ответил депутатам Верховной рады на жалобу по поводу содержания фильма о различных версия крушения малазийского Boeing в Донбассе. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает пресс-служба ВВС.

Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961. СССР Недовольство журналистами

Комитет по иностранным делам Верховной рады Украины решил направить жалобу в адрес телекомпании ВВС из-за содержания документального фильма о причинах крушения MH17.

Украинских народных депутатов особо возмутило, что в фильме ВВС используются «штампы про гражданскую войну на Украине». Депутаты считают, что освещение событий в Донбассе должно вестись с употреблением терминов «российская агрессия» и «оккупация».

Кроме ВВС, депутаты Верховной рады направили жалобу министру культуры и массовых коммуникаций Великобритании.

В ВВС, однако, не восприняли жалобу украинских депутатов всерьез. В телекомпании заявили, что оставляют за собой права использовать различные термины для освещения происходящего в Донбассе. При этом в телекомпании подчеркнули, что любая терминология используется для беспристрастного и объективного освещения конфликта на Украине.

Жалобой украинских парламентариев телекомпания возмущена. Представитель ВВС указал, что каждый может выбирать для себя сам — соглашаться или нет с формулировками BBC.