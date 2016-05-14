Егорьевск, Московская область, 14 мая, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Стали известный новые подробности шокирующего убийства пятерых байкеров в Егорьевском районе Московской области. Об этом сегодня, 14 мая, пишет «Коммерсантъ».

Цитата из к/ф «В погоне за тенью». Реж. Ларри Фергюссон. 1992. США Байкеры

Убийство произошло ранним утром 8 мая возле заброшенного пивоваренного завода в деревне Челохово Егорьевского района. Там мотоциклисты из клуба «Дикие сердца» разбили палаточный лагерь. Байкеры собирались отпраздновать День Победы и открытие летнего мотосезона.

В течение дня 7 мая на площадке возводили импровизированную сцену. К вечеру в лагере остались несколько человек, чтобы охранять аппаратуру, мотоциклы и автомобили, которые были оставлены на территории будущими участниками мероприятия.

Среди оставшихся оказались несколько мотоциклистов из клуба «Дикие сердца», две девушки и Илья Асеев, который не был членом клуба и вообще байкером. Один из участников подготовки мероприятия позже пояснил, что Асеев не имел собственного мотоцикла и считался «сидушечником» — представителем «низшей касты» с точки зрения байкерской иерархии. Он уже не первый раз участвовал в байкерских слетах, куда его привозили на задних сидениях мотоциклов.

Оставшаяся в палаточном лагере компания распивала спиртные напитки. После полуночи один из байкеров объявил, что у него день рождения. Однако Асеев отказался пить за здоровье именинника — он заявил, что виновник торжества для него «никто».

Началась небольшая потасовка. Байкеры повалили Асеева на траву и «слегка поколотили». Серьезных травм Асееву нанесено не было, но обида нанесена была.

Асеев самостоятельно поднялся на ноги и молча удалился в сторону деревни Челохово. Там он взял такси и доехал до своего дома в Егорьевске. Дома Асеев взял свой гладкоствольный карабин «Вепрь молот» 12-го калибра, который дооснастил лазерным целеуказателем и коллиматорным прицелом.

С оружием он вернулся в палаточный лагерь и за 15 секунд убил пятерых своих обидчиков. Двух женщин он не тронул, так как они «не сделали ничего плохого». На допросах Асеев рассказал, что затаил на байкеров обиду, поскольку те унизили его перед женщинами и обокрали. Асеев утверждал, что байкеры отобрали у него травматический пистолет во время драки, но позже выяснилось, что он просто упал на траву, где его и нашли следователи.

Асееву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Свою вину он признал, подробно рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. Он извинился перед родственниками погибших в суде.