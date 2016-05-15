Чебоксары, 15 мая, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Газетная междоусобица в Чувашии, развернувшаяся в выборном 2015 году, переходит в новую фазу. Пока одни члены чувашского правительства в общих словах отчитываются о «выборных» СМИ, другие конкретно строчат жалобы о клевете. На страницах как проправительственных, так и оппозиционных изданий идёт взаимная словесная бомбардировка противников, доходящая до откровенной «чернухи», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Чебоксары. Газетная битва за избирателя

11 мая министр информационной политики Чувашии Александр Иванов, рапортуя об итогах работы отрасли на заседании правительства, вскользь затронул медиастатистику. По его словам, в настоящее время в республике зарегистрировано 154 СМИ, в то время как на конец 2015 года было 177. «На 23 канала меньше. Это сводится обычно к отдельным политическим мероприятиям, создаются новые СМИ — и печатные, и радио. Но они после выполнения отдельных задач закрываются. Это было связано с выборами 2015 года, тогда появилось около 40 (СМИ), из них 23 уже закрылись», — прокомментировал министр.

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При этом Александр Иванов умолчал о незаконно распространяемой газете «Эксперт Чувашии» с проправительственной позицией. ИА REGNUM в управлении Роскомнадзора по Чувашии сообщили, что в апреле Калининский районный суд Чебоксар принял решение о признании свидетельства о регистрации издания недействительным, поэтому выход газеты — незаконен. Известно, что издание финансировалось ОАО «Чувашавтодор», руководитель которого был осуждён за хищение 43 млн рублей, а предприятие признали банкротом с миллиардным долгом.

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Стоит отметить, что «Эксперт Чувашии» появился в прошлом выборном году и ославился обилием политической «чернухи». Примечательны были даже не тексты — а карикатуры на известных недругов и оппонентов баллотирующегося на пост главы республики Михаила Игнатьева. После первого же номера издание окрестили чувашским «Шарли Эбдо» и прочили судебные перспективы: якобы Николай Федоров, на тот момент возглавляющий Минсельхоз (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации), и его зам Павел Семёнов (ныне — статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей) безнаказанным карикатурное «надругательство» не оставят.

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Между тем судебное разбирательство грозит газете партии «Справедливая Россия». Как выяснилось из публикации, на региональную партийную газету пожаловался в полицию руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев: «Ранимая душа Юрия Егоровича не вынесла предположений, которые сделала газета, и он написал на нас заявление в полицию о клевете».

Хотя впору уже СМИ идти в суд на Васильева, который позволяет себе с высоких трибун делать клеветнические заявления. Так, в феврале Юрий Васильев со всей силой обретённой власти, обрушился на ИА REGNUM с обвинениями в некомпетентности и лжи. Тогда раздражение и даже ярость члена правительства вызвали публикации о понимании «антикризисных мер» по-чувашски: вместо того, чтобы следовать курсу и словам президента Владимира Путина о необходимости сократить чиновников на 10%, в сентябре прошлого года, сразу после выборов Игнатьева, в администрации главы Чувашии чиновничий аппарат увеличили на 10%, а также ввели две должности вице-премьеров на освобождённой основе, «без портфелей», но с соответствующими зарплатами, машинами и обслуживающим аппаратом.

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Конечно, «новацию» вновь избранного Михаила Игнатьева не могла не оценить Москва, не говоря уже о том, что бюджет региона трещит по швам: расходы только на двух вице-премьеров без финансовой ответственности составляют около 3,5 млн рублей в год. Полгода спустя чувашские власти отыграли назад и де-юре признали правоту ИА REGNUM: сначала в отставку была отправлена одна из пары вице-премьеров, затем отдельных министров повысили в статусе, наделив приставками «вице». Извинений Васильев не принёс.

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Вместе с тем стоит отметить, что справороссы в Чувашии проигрывали гражданский иск в связи с публикацией недостоверных сведений. На газету подал в суд глава администрации Новочебоксарска Александр Сироткин. Судебное решение состоялось в 2014 году: суд признал не соответствующими действительности серию заявлений в статье «У главы свои интересы», опубликованной в 2012 году в партийной газете. Иск удовлетворён частично, со справороссов было взыскано 10 тыс. рублей.

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