Москва, 14 мая, 2016, 09:24 — ИА Регнум. На станции метро «Кропоткинская» Московского метрополитена состоялся ночной концерт в честь дня рождения столичной подземки. Об этом сегодня, 14 мая, пишут «Известия».

Митинг, посвящённый открытию московского метрополитена. 1935

Сообщается, что при полном аншлаге в московском метро состоялся оперный концерт. Перед зрителями выступали солисты Большого театра, Датской королевской оперы, Академического большого хора РГГУ и другие известные хоровые коллективы под аккомпанемент президентского оркестра РФ.

В частности, музыканты исполнили произведение итальянского композитора Пьетро Месканьи «Сельская честь».

Уточняется, что на ночной концерт в метро были приглашены гости и победители конкурсов, которые Московский метрополитен проводил в социальных сетях — всего более 800 человек. Также была организована онлайн-трансляция концерта.

В память о концерте были выпущены специальные билеты «Единый» тиражом 500 тысяч экземпляров.

Напомним, день рождения Московского метрополитена отмечается 15 мая. Именно в этот день в 1935 году был открыт первый участок московской подземки между станциями «Сокольники» и «Парк Культуры».