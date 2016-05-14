Фресно, США, 14 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В американском городе Фресно в штате Калифорния произошла авария на железнодорожном переезде. Об этом сегодня, 14 мая, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Птичка на проводе». Реж. Джон Бэдэм. 1990. США Столкновение с поездом

Сообщается, что поезд протаранил пикап, который остановился на середине железнодорожных путей в сельской местности. Пассажирский поезд двигался со скоростью 130 километров в час.

От мощного удара машину отбросило на несколько десятков метров. Находившиеся в ней три человека погибли. Среди пассажиров поезда никто не пострадал.

На месте столкновения работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.