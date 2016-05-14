Грозный, 14 мая, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с якобы поджогом дома Рамзана Джалалдинова который обратился к Владимиру Путину с жалобой на республиканские власти. Свое заявление Кадыров, как всегда, разместил в своем Instagram сегодня, 14 мая.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Поджог

Кадыров написал, что информация о поджоге дома Джалалдинова — это ложь. «Я предложил провести самую тщательную проверку. По оперативным данным, Джалалдинов вывез свою семью и имитировал поджог жилища», — сообщил исполняющий обязанности главы Чечни.

Глава региона проинформировал, что Джалалдинов фигура довольно известная в правовом поле республики. Он был дважды судим за пособничество участникам незаконных вооруженных формирований и посягательство на жизнь сотрудников полиции. Более того, в отношении Джалалдинова расследуется уголовное дело по факту клеветы на должностных лиц села Кенхи.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что неизвестные якобы подожгли дом Рамзана Джалалдинова, который ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на коррупцию в Чечне.