Каракас, 14 мая, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро продлил действие чрезвычайного положения в экономике своей страны ещё на 60 дней. Об этом Мадуро заявил сегодня, 14 мая, на заседании совета министров латиноамериканских стран в Мехико (Мексика).

Valter Campanato/ABr — Agência Brasil Николас Мадуро с портретом Уго Часвеса

«Режим продлен еще на 60 дней, 120 дней действия указа против олигархических паразитов и спекулянтов», — сказал президент Венесуэлы.

Мадуро отметил, что за время действия режима ЧП в экономике Венесуэлы были приняты 21 указ, которые направлены на сохранение социальной стабильности страны противодействие экономической войне, которую правые силы ведут против законных властей.

Напомним, ЧП в экономике Венесуэлы было объявлено президентом этой страны в январе этого года. В марте режим ЧП был продлен ещё на 60 дней.

Парламент страны, где большинство депутатов представлено оппозицией, отверг все указы о введении ЧП в Венесуэле. Однако, Верховный суд страны признал указы действительными, несмотря на то, что Национальная ассамблея отказывается их утвердить.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, главный лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес 1 мая с.г. сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что менее, чем за сутки было собрано необходимое количество подписей для заявки на проведение референдума об отставке Николаса Мадуро. В настоящее время, по указанию Николаса Мадуро, осуществляется проверка идентичности этих подписей. Со 2 июня оппозиция приступит ко второму этапу сбора подписей за проведение референдума. Основной причиной недовольства населения страны является экономический коллапс, коррупция и рост преступности.