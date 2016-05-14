Москва, 14 мая, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Российское министерство иностранных дел пока не получило от властей Корейско-Народно-Демократической Республики четких разъяснений по поводу задержания российский яхты у берегов Северной Кореи. Об этом сегодня, 14 мая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Пхеньяне Денис Самсонов.

Цитата из к/ф «Чрезвычайное происшествие». Реж. Виктор Ивченко. 1958. СССР Задержание корабля

Он рассказал, что власти Северной Кореи на данный момент не смогли предоставить российской стороне четких разъяснений о причинах задержания яхты, но обещали это сделать в ближайшее время.

«Посольство потребовало проинформировать о причинах задержания судна и принять меры к его немедленному освобождению», — подчеркнул Самсонов. Он также добавил, что официальные запросы по этому инциденту были направлены в министерство иностранных дел и министерство народных вооруженных сил КНДР. Кроме того, были даны указания генеральному консулу выехать в город Кимчхак, куда направляется арестованная яхта.

Ранее в спасательно-координационном центре «Владивосток» сообщили, что задержанная российская яхта пока не достигла берегов КНДР, но все находящиеся на её борту российские граждане «живы и здоровы».

Напомним, сегодня стало известно, что береговая охрана КНДР задержала яхту «Элфин» с российскими спортсменами из Приморья на борту. По предварительным данным, яхта находилась в нейтральных водах и не вторгалась в территориальные воды Северной Кореи.