Москва, 14 мая, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, сколько именно запрещенного препарата милдронат (мельдоний) было обнаружено в крови боксера Александра Поветкина при взятии у него допинг-пробы. Соответствующую информацию Рябинский опубликовал накануне в своем микроблоге в Twitter.

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«Ну и, если вам интересно, содержание мельдония у Саши Поветкина в крови 70 нано (!!!) грамм», — написал Рябинский, намекая тем самым, что содержание крайне низкое.

Напомним, вчера при взятии допинг-пробы у боксера Поветкина в крови был обнаружен мельдоний. Поскольку теперь, одно только слово «мельдоний» уже вызывает шок и трепет в спортивной среде, Всемирный боксерский совет (WBC) тут же заявил, что примет специальное решение о том, может ли состоятся бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC. Решение по этому вопросу до сих пор не принято.

Рябинский утверждает, что содержание мельдония в крови Поветкина крайне низкое. По словам промоутера боксер последний раз принимал мельдоний в сентябре 2015 года. После 1 января 2016 года, когда мельдоний был приравнен к допингу, Поветкин его точно не употреблял.

Напомним, в ходе разбирательств с пресловутым мельдонием выяснилось, что препарат очень долго выводится из организма — намного дольше чем заявляют его разработчики. именно поэтому мельдониевый скандал стал настолько обширным. Стоит отметить, что сейчас уже идут разговоры о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) причислило мельдоний к допингу исключительно по политическим причинам, так как этот препарат использую в основном в странах СНГ. Сам препарат обеспечивает защиту сердца в период высоких нагрузок.

В самый разгар мельдониевых страстей WADA уточнило, что содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.