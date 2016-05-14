Москва, 14 мая, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин прокомментировал инцидент с галстуком, который его попросил подтянуть президент России Владимир Путин. Свой комментарий Рогозин опубликовал у себя на странице в Facebook сегодня, 14 мая.

kremlin.ru Владимир Путин беседует с Дмитрием Рогозиным

Напомним, накануне в Сочи состоялось итоговое заседание по оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Перед самым началом заседания президент Путин, проходя мимо Рогозина, обратил внимание на съехавший галстук вице-премьера. Путин сказал Рогозину: «Галстук подтяни».

Этот незначительный эпизод вызвал довольно сильный ажиотаж в СМИ. Многие стали рассуждать на тему того, что Путин крайне недоволен Рогозиным, особенно после задержки первого старта ракеты-носителя с нового космодрома «Восточный». Тогда Путин сделал Рогозину официальный выговор.

Сегодня Рогозин решил прокомментировать этот инцидент с галстуком.

В своем Facebook он написал: «У меня после работы в НАТО невольная привычка галстук набок носить. Приходилось их беречь от галстукопожирателей».

Рогозин с 2008 по 2011 годы был постоянным представителем РФ при военном блоке НАТО и работал в Брюсселе. Что касается «галстукопожирателей», то вице-премьер явно намекает на историю с бывшим президентом Грузии, нынешним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. В 2008 году во время российской операции по принуждению Грузии к миру на камеру попал забавный эпизод, на котором Саакашвили кому-то спешно звонит и очень нервничает, в какой-то момент он не выдерживает и начинает жевать галстук. В этот момент российские войска уже подходили к окраинам Гори.