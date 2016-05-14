Буэнос-Айрес, 14 мая, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлены обвинения в нанесении крупного ущерба государству при сделках по фьючерсным торгам валютой, которые осуществлялись Центральным банком, передаёт агентство Reuters.

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Фигурантами дела стали также экс-министр финансов Аксель Кисильоф и бывший глава Центробанка Аргентины Алехандро Ваноли.

По данным следствия, в 2015 году Центральный банк проводил фьючерсные торги валютой по курсу 10 песо за доллар, в то время как курс на бирже Нью-Йорка составлял 14−15 песо. Обвинение полагает, что подобные операции не могли осуществляться без ведома президента или главы финансового ведомства.

Сообщается, что на имущество всех троих обвиняемых наложен арест на сумму 1 млн долларов.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле Кристине Киршнер уже было предъявлено обвинение в причастности к отмыванию денег. Ранее новый президент Аргентины Маурисио Макри официально заявил, что Кристина Киршнер не является неподсудной. «Необходимо расследовать коррупционные схемы, в которых, по мнению компетентных органов, могла участвовать экс-президент страны», — отметил он.