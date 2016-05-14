Москва, 14 мая, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Вестибюли несколько станций Московского метрополитена в предстоящие выходные, 14−15 мая, будут закрыты для пассажиров в связи с проведением работ по благоустройству. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

Эскалатор videoekrany-ustanovyat-na-stenakh-vdol-eskalatorov-v-metro

До открытия метро в понедельник, 16 мая, будут закрыты южный вестибюль станции «Коломенская» (со стороны первого вагона из центра) и северный вестибюль станции «Южная» (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход будет осуществляться через противоположные вестибюли.

До открытия метрополитена в воскресенье, 15 мая, для пассажиров будет закрыта выходная группа дверей вестибюля станции «Баррикадная». Вход и выход через турникеты и двери будет осуществляться по входной стороне.

В пресс-службе также уточняют, что вестибюль станции «Проспект Мира» Кольцевой линии после завершения реконструкции и работ по замене эскалаторов вновь откроется для входа и выхода пассажиров во второй половине дня 16 мая.