Каракас, 14 мая, 2016, 05:11 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отозвал посла в Бразилии Альберто Кастелара после временного отстранения от должности президента этой страны Дилмы Руссефф. Венесуэльский лидер уже провёл встречу с дипломатом в Каракасе, обсудив с ним текущую ситуацию в Бразилии, передаёт Noticias24.

noticierodigital.com Николас Мадуро — президент Венесуэлы

Напомним, ранее руководство Венесуэлы выступило с официальным заявлением, в котором осудило «происходящий в Бразилии парламентский государственный переворот», отметив, что организаторами его выступили силы, которые «проиграли выборы и не могут прийти к власти каким-либо иным путём, кроме силового».

Как передавало ИА REGNUM, Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии 12 мая принял решение об от странении Дилмы Руссефф от должности президента на 180 дней. Исполняющим обязанности главы государства был временно назначен вице-президент Мишел Темер, который уже сформировал новое правительство.

По истечении шестимесячного срока на заседании в парламенте под председательством главы Верховного суда должно будет состоятся новое голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, то Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. Либо Дилма Руссефф вернётся в президентское кресло.