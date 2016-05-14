Симферополь, 14 мая, 2016, 04:51 — ИА Регнум. Шесть человек погибли вечером 13 мая в ДТП на трассе Симферополь-Алушта-Ялта в Крыму, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

investorplace.com Д.Т.П

Как уточняется, в результате столкновения Daewoo Lanos и КамАЗа погибли все пассажиры, находившиеся в легковом автомобиле, в том числе двое детей 2012 и 2010 годов рождения.

По информации ГУ МЧС России по Крыму, авария произошла в 20:25 мск на 707-м километре автодороги.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.