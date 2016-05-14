Владивосток, 14 мая, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Береговая охрана КНДР задержала в Японском море яхту «Элфин» с приморскими спортсменами, возвращавшимися с гонок в южнокорейском Пусане. Об этом сообщил один из судей соревнования, вице-президент Федерации парусного спорта Приморья Евгений Хромченко на своей странице в Facebook.

vladmore.ru Яхта «Элфин»

«Позвонили с яхты «Элфин». Сейчас находится в море на пути из Пусана во Владивосток… К ним подошли северокорейские рыбаки, взяли капитана на борт и потащили яхту в сторону Северной Кореи. До берега 85 миль», — написал Хромченко.

В представительстве МИД России во Владивостоке сообщили, что ведомство разбирается в ситуации. О произошедшем оповещены центральный аппарат ведомства и консульство России в КНДР. МИД также ведёт работу с представительством КНДР во Владивостоке. Связи с экипажем задержанный яхты на данный момент нет.