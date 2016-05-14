Москва, 14 мая, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков усомнился в искренности заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что размещение элементов ПРО США в Румынии не направлено против России.

twitter.com/Alexey_Pushkov Алексей Пушков — председатель Комитета Государственной Думы по международным делам

«Столтенберг заявил, что объект ПРО в Румынии направлен не против России, а неких абстрактных угроз. Это означает одно: он направлен против России», — написал Пушков 14 мая в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в румынском местечке Девеселу состоялась торжественная церемония открытия стационарной части американского комплекса Aegis Ashore, которая является частью американской ПРО в Европе, а 13 мая в Польше состоялась церемония закладки аналогичного комплекса ПРО в населённом пункте Редзиково.

Президент России Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию новой радиолокационной станции США в Румынии усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе. В Кремле и российский МИД отметили, что действия США и их союзников по военному блоку НАТО несут угрозу национальной безопасности РФ, а также подрывают стратегическую стабильность в регионе.