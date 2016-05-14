Москва, 14 мая, 2016, 03:35 — ИА Регнум. Роспотребнадзор в пошедшем году выявил 65,5 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических требований на объектах общественного питания. Такие данные 14 мая приводит пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В 2015 году Роспотребнадзором проведено более 20 тысяч проверок объектов общественного питания. На 14,3 тысячи объектах (72%) отмечены нарушения санитарного законодательства, при этом было выявлено 65,5 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверок было составлено более 25 тысяч протоколов об административных правонарушениях, вынесено 23 тысячи постановлений о назначении административного наказания, из них 22,6 тысячи административных штрафов на сумму порядка 250 млн рублей. На рассмотрение в суды было направлено почти 4,5 тысячи дел о привлечении к административной ответственности, по 86% из них судами было принято решение о назначении административного наказания.

В 2015 году по предписанию сотрудников Роспотребнадзора временно были отстранены от работы более 1,5 тысячи человек.

Наиболее частыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований на объектах общепита, по данным Роспотребнадора, являются нарушения технологического процесса приготовления блюд, несоблюдение сроков прохождения медосмотров и гигиенической аттестации персоналом, нарушения сотрудниками правил личной гигиены, несоблюдение условий хранения и годности пищевой продукции, нарушения режимов мойки и дезинфекции оборудования и инвентаря.