Берлин, 14 мая, 2016, 03:19 — ИА Регнум. В германской контрразведке полагают, что за хакерской атакой на компьютерные сети Бундестага в 2015 году могли стоять российские спецслужбы. С соответствующим заявлением 13 мая выступил глава Федеральной службы защиты конституции (BfV) Ханс-Георг Маасен, передаёт агентство Reuters.

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По его словам, взлом был осуществлён хакерской группировкой, известной как Sofacy. За её активностью германская контрразведка наблюдает в течение нескольких лет, и у ФРГ есть основания полагать, что хакеры действуют по указанию российских властей, заявил Мааcен.

Он также не исключил, что в Москве могут планироваться и другие кибератаки, в том числе на государственные учреждения Германии, заявив при этом, что российские спецслужбы, ранее ограничивавшиеся сбором информации, в последнее время продемонстрировали готовность к совершению диверсий.

Напомним, о проникновении хакеров в компьютерные сети было объявлено в мае 2015 года. Работа сети была приостановлена на несколько дней. Сообщалось, что взломщикам удалось получить доступ к определённым документам, однако подробностей германские власти не раскрывали.