Москва, 14 мая, 2016, 02:37 — ИА Регнум. В осажденный террористической группировкой «Исламское государство» сирийский город Дейр эз-Зор российскими самолетами с использованием парашютных платформ доставлено 42 тонны продовольствия, полученного по линии ООН. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России передаёт корреспондент ИА REGNUM.

.pomnivoinu.ru Парашютная платформа

Также за последние сутки жителям населённых пунктов Шараклия и Фулья провинции Хомс передано 3,2 тонны гуманитарной помощи. Сотрудниками Центра по примирению доставлено 2 тонны гуманитарной помощи для детей внутренне перемещённых лиц, обучающихся в школе «Аль-Ярмук» в провинции Латакия.

Медицинскими работниками Центра по примирению оказана врачебная помощь 58 местным жителям.

Кроме этого, генеральным консульством России в Алеппо передано 2,5 тонны гуманитарной помощи представителям организации «Общество сирийских граждан российского происхождения».