Москва, 14 мая, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России передаёт корреспондент ИА REGNUM.

gazeta.caravan.kz Алеппо

Как уточняется, за минувшие сутки было зафиксировано восемь нарушений перемирия: три — в провинции Алепо и пять — в провинции Дамаск.

Боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов и реактивных систем залпового огня трижды обстреляли квартал Аз-Загра в городе Алеппо. В провинции Дамаск формирования «Джейш аль-Ислам» из миномётов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск в районах населённых пунктов Аль-Сахия, Хараста и Дарайя, а также кварталы Басатин-абу-Джараш и Дахият-аль-Асад города Дамаск.

Сообщается также, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра» продолжают боевые действия, направленные на срыв «режима тишины». В течение суток велся миномётный огонь по кварталам Аз-Загра, Аль-Мейсер и аэропорту Эн-Найраб в Алеппо. Дважды из реактивных систем залпового огня обстреливался квартал Шейх Максуд.

К северо-западу от Алеппо террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» после миномётного обстрела предприняли попытку наступления на подразделения сирийской армии в районе населённого пункта Хандрат. В результате боя все атаки террористов были отражены.

В провинции Хомс в ходе боя с террористами группировки «Исламское государство» правительственные войска овладели двумя стратегическими высотами.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».