Хасавюрт, Дагестан, 14 мая, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на 14 мая на границе Дагестана и Чечни. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

900igr.net Сейсмограф

Как уточняется, информация о сейсмособытии поступила в 0:20 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 61 километр.

«Сообщений от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало. По первичной информации в результате сейсмособытия жертв и пострадавших нет. Разрушений нет», — сообщили в ведомстве.

По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в 35 километрах от города Хасавюрт, чуть далее от очага землетрясения находились Грозный и Махачкала.