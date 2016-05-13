Грозный, 14 мая, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова за 2015 год увеличились с 4,81 млн до 5,01 млн рублей. Такие данные приведены в декларации о доходах, расходах и имуществе Рамзана Кадырова, опубликованной пресс-службой администрации главы и правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

topwar.ru Рамзан Кадыров — глава Чечни

Согласно декларации, в собственности у главы Чечни находится земельный участок площадью 3 668 квадратных метров и жилой дом площадью 2 344 квадратных метров.

Доход супруги Рамзана Кадырова за прошлый год, напротив, сократился с 3,36 млн до 2,83 млн рублей. В её собственности также находится квартира площадью около 210 квадратных метров. Кроме этого, в пользовании семьи Кадыровых имеется жилой дом площадью 300 квадратных метров.

Вся указанная в декларации недвижимость находится в России. Транспортных средств ни у главы Чечни, ни у его супруги нет.