Вашингтон, 14 мая, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко 13 мая приветствовал назначение Юрия Луценко генпрокурором Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вице-президент приветствовал назначение нового генерального прокурора как важный первый шаг в проведении столь необходимой реформы прокуратуры», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Джозеф Байден проинформировал Петра Порошенко о том, что США «готовы продвинутся вперёд с подписанием третьего соглашения о предоставлении $1 млрд кредитных гарантий для поддержки дальнейшего прогресса в украинских реформах».

Пресс-служба президенту Украины, в свою очередь, сообщает, что Порошенко и Байден также «скоординировали подходы по дальнейшему консолидированному международному, в частности санкционному, давлению на Россию во время саммита Большой семёрки в Японии 26−27 мая с целью достижения реальной деэскалации ситуации в Донбассе».