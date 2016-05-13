Нью-Йорк, США, 14 мая, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «CCC». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, распространённом 13 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Подтверждение рейтингов отражает отсутствие прогресса в программе реформ, необходимых для разблокирования донорской поддержки, что также усугубляется политическими спорами», — отмечают аналитики агентства.

На уровне «CCC» подтверждены также рейтинги необеспеченного долга по выпуску облигаций Украины в иностранной и национальной валютах и рейтинг странового потолка.

Напомним, агентство повысило рейтинг страны с уровня «RD» до «CCC» в ноябре прошлого года, обосновав данное решение тем, что «с выпуском 12 ноября 2015 года ценных бумаг для держателей дефолтных евробондов на $15 млрд стране удалось выйти из дефолта по внешнему коммерческому долгу».