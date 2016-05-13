Москва, 14 мая, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Одиннадцать автомобилей оказались повреждены 13 мая на северо-востоке Москвы в результате прорыва трубопровода во дворе жилого дома. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

gde4to.ru Авария

Инцидент произошёл на улице Искры в Бабушкинском районе. «После плановых гидравлических испытаний прорвало магистральный трубопровод горячего водоснабжения. На месте прорыва образовался провал грунта площадью около шести квадратных метров и глубиной до двух метров. Пострадавших нет, но вылетевшие из провала куски асфальта повредили 11 припаркованных во дворе легковых автомобилей», — сообщили в мэрии.

Как передаёт Life со ссылкой на очевидцев, на улице Искры уже несколько дней проводятся работы по испытаниям труб горячего водоснабжения. Одна из них не выдержала, в результате чего мощная струя воды ударила в иномарку и перевернула её. Осколки трубы и куски грунта разлетелись на несколько десятков метров вокруг.

В мэрии уточняют, что последствия аварии устраняются аварийными бригадами ПАО «Московская объединённая энергетическая компания».