Тирасполь, 14 мая, 2016, 00:13 — ИА Регнум. По данным на октябрь 2015 года в Приднестровской Молдавской Республике постоянно проживали 475 665 человек. Об этом свидетельствуют представленные 13 мая предварительные краткие итоги переписи населения ПМР, проведенной в октябре 2015 года, передает корреспондент ИА REGNUM. По сравнению с данными предыдущей переписи 2004 года население Приднестровья сократилось на 79 682 человек или на 14,3%.

prp.co.id Сокращается число людей.

Удельный вес мужчин в общей численности населения составил 45,4%, тогда как в 2004 году этот показатель равнялся 46%. Удельный вес женщин зафиксирован на уровне 54,6%, а в 2004 году — 54%. Как следствие, на 1000 мужчин приходится 1201 женщина, в 2004 году — 1172 женщины.

Число мужчин по сравнению с переписью 11-летней давности сократилось на 39 595 человек или на 15,5%, женщин — на 40 087 человек или на 13,4%.

Удельный вес населения, проживающего в городской местности, составил 69,9%, в сельской местности — 30,1%. По данным предыдущей переписи, соответственно 68% и 32%.

Государственная служба статистики продолжает обработку собранных данных. Более подробная информация об итогах переписи населения будет обнародована по мере обработки данных.