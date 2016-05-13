София, 14 мая, 2016, 00:09 — ИА Регнум. Комиссия по региональной политике Народного собрания Болгарии одобрила в первом чтении законопроект о запрете на ношение паранджи. Документ был принят единогласно 13 голосами «за» в отсутствие депутатов от «Движения за права и свободы», которое представляет интересы турецкого этнического меньшинства, передаёт болгарское издание «Дневник».

angliya.today Паранжа

В текущей редакции законопроект запрещает ношение одежды, скрывающей или покрывающей лицо. Между тем представители правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и Болгарской социалистической партии заявили, что ко второму чтению в документ будут внесены изменения, в соответствии с которыми запрет не будет распространяться на кукеров (ряженые на Масленицу в Болгарии), участников маскарада и футбольных фанатов.

«Очевидно, что существует правовой вакуум в этом вопросе, который проявляется в случаях ношения паранджи», — заявил один из авторов законопроекта, депутат от «Патриотического фронта» Искрен Веселинов. По его словам, в Болгарии сегодня наблюдается «внедрение радикального ислама, который не характерен для страны». «Таким образом, необходимо принять быстрые меры, чтобы не дойти до уровня Франции, Бельгии и других стран», — заявил парламентарий.

Депутат от ГЕРБ Цвета Караянчева отметила, что законопроект не нацелен на ущемление свободы вероисповедания, подчеркнув, что «данный вид одежды не является традиционным для болгарских мусульман». В свою очередь Славчо Атанасов из «Патриотического фронта» назвал ношение паранджи в Болгарии «чужим вмешательством в чужое духовное пространство».

Законопроект предусматривает распространение запрета на все государственные учреждения и объекты в городах и сёлах, связанные с предоставлением административных, образовательных и социальных услуг, а также на места для общественного отдыха, спорта, культуры и коммуникаций. Ограничения не распространяются на дома и на официальные места для молитвы соответствующего вероисповедания.

Отметим, что в конце апреля запрет на ношение паранджи в общественных местах уже был введён в болгарском городе Пазарджике постановлением местных властей. Следом аналогичный запрет ввели власти Старой Загоры.