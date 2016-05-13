Мадрид, 13 мая, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Левые партии Испании объединились в новый альянс под названием Unidos Podemos для выборов 26 июня, призванных преодолеть политический кризис, передает The New York Times. Последний наступил после выборов в декабре, на которых ни одна из партий не набрала достаточно голосов для формирования кабинета правительства.

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Лидеры Podemos и маленькой партии «Объединённые левые» объявили название альянса вечером 13 мая, которое переводится как «Вместе мы сможем».

Аналитики считают, что альянс мог бы получить больше голосов и мест в парламенте, чем вторая по числу мандатов Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE).

По результатам парламентских выборов 20 декабря, традиционная двухпартийная система Испании трансформировалась в четырехпартийную. Консервативная Народная партия заняла первое место, Podemos — третье, а дружественная бизнесу Гражданская партия — четвертое. Причина изменений приоритетов электората связана с высокой безработицей (20%) в Испании и жесткой экономией, которую проводило правительство пока еще действующего премьера Мариано Рахоя.