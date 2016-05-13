Москва, 13 мая, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который уточняет в законодательстве понятие «состояние опьянения». Об этом сегодня, 13 мая, сообщается на официальном сайте Госдумы.

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В законопроекте уточняется понятие «состояние опьянения» в УК РФ за счет расширения вызывающих его причин. Указывается, что «состояние опьянения» может быть вызвано не только наркотическими средствами, но и психотропными веществами или их аналогами, а также новыми потенциально опасными психоактивными веществами.

Суть поправок в том, что человек, сознательно употребивший эти вещества, должен осознавать, что за противозаконные действия, совершенные в этом состоянии, никакого снисхождения со стороны общества не будет.

Законопроект на рассмотрение Госдумы внесли депутаты «Единой России».