Минск, 13 мая, 2016, 23:20 — ИА Регнум. «Возможно, недалек и тот день, когда окажется, что белорусские корни имеет и шумеро-аккадская клинопись. Обосновать их есть кому», — заявил 13 мая в комментарии корреспонденту ИА REGNUM белорусский историк и политолог Николай Малишевский, оценивая сообщения о том, что «первый в мире «Букварь» — белорусский» и «само слово «букварь» также придумали белорусы».

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Ничего удивительного не произойдёт, считает Малишевский, если вдруг обнаружатся другие сенсационные находки — также «белорусские», причём датируемые более ранними периодами, чем появление самой Белоруссии и националистов-«будителей». В постсоветской республике есть кадры, готовые наукообразно оформить подобный заказ.

«Например, директор Национальной библиотеки Республики Беларусь, доктор педагогических наук, профессор Роман Мотульский уже в 2010 году сделал сенсационнейшие открытия, — отметил эксперт. — В своей курсовой «Учреждения культуры — элемент механизма идеологии белорусского государства», подготовленной в Академии управления при президенте РБ. Цитирую дословно (стр. 14−15): «Язык населения белорусских земель уже в IX—XIII веках заметно отличался от общевосточнославянского языка… На нём было написано более 550 книг… К XVI веку сложились все важнейшие фонетические, грамматические и лексические черты, которые характерны для белорусского языка и в настоящий момент. Широкое использование старобелорусского языка в делопроизводстве и других сферах общественной жизни привело к превращению его во второй половине XVI в. в развитый литературный язык… Наряду со старобелорусским языком, народами, проживающими (так в оригинале — прим.) на белорусских землях в период ВКЛ, использовались также старославянский, староукраинский, польский, московский, латышский, арабский, еврейский и тюркские языки».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проводимой властями Белоруссии политики «белорусизации» создаются многочисленные мифы, призванные сыграть важную роль в синтезе новой идентичности белорусов. Как и в случае конструирования «государственной идеологии Республики Беларусь», на исполнение данного заказа, несмотря на кризисы и обнищание белорусов, выделяются значительные суммы из средств, фактически изъятых у ничего не подозревающих налогоплательщиков.