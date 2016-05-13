Архангельск, 13 мая, 2016, 23:19 — ИА Регнум.



Анна Резвая Ксения Безуглова

«Архангельску есть над чем поработать в плане доступной среды», — заявила на пресс-конференции победительница конкурса красоты «Мисс Мира среди колясочников» Ксения Безуглова, которая посетила город в рамках фестиваля «Без границ: тело, общество, культура», организованного при поддержке регионального министерства культуры и корпорации развития Архангельской области.

«Прилетев в Архангельск, я не могла не обратить внимание на безбарьерную среду. Уже с трапа самолета было видно, что город прилагает усилия для создания доступной среды, но есть еще над чем поработать. Что касается объектов здравоохранения, то они приспособлены для людей с ограниченными возможностями. На это я всегда обращаю внимание. За это всем низкий поклон. Необходимо еще поработать над доступностью образовательных учреждений. Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями имели возможность и равный доступ во все образовательные учреждения. К сожалению, сегодня приходится учиться лишь там, куда удалось попасть. Среди нас должны быть люди разных профессий», — считает Ксения Безуглова.

Также она отметила, что доступными должны быть объекты культуры. «Я надеюсь, что в этом плане общественники поднажмут и в городе произойдут изменения в лучшую сторону. В отличие от некоторых крупных городов архангельский аэропорт вполне приспособлен для людей с ограниченными возможностями. К примеру, есть амбулифт. Однако, было заметно, что пользуются им не часто. Наличие в аэропортах специального оборудования имеет огромное значение», — сказала Ксения Безуглова.

Добавим, что в течение нескольких дней в Архангельске пройдет фестиваль «Без границ: тело, общество, культура». В рамках фестиваля уже состоялось открытие фотовыставки «Акрополь: как я нашел свое тело», цикл лекций, также будут организованы дискуссионные площадки «Мамы бывают разные» и «История моего успеха». В последний день работы фестиваля состоится воркшоп «Чем ограничены ваши возможности?», в рамках которого все желающие смогут попробовать себя в качестве дизайнера-конструктора и придумать функциональную одежду для людей с инвалидностью.

Справка:

Первый фестиваль «Без границ: тело, общество, культура» прошел в марте 2014 года и приурочен к Паралимпиаде в Сочи. Организатор фестиваля — культурный центр «Без границ» — стал генеральным партнером мероприятий в Архангельске. В столице Поморья проект реализует благотворительная организация «Время добра».