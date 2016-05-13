Мадрид, 13 мая, 2016, 23:12 — ИА Регнум. В испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча власти эвакуировали несколько населенных пунктов из-за огромного пожара на крупнейшей в Европе свалке автомобильных покрышек. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает AFP.

scoopnest.com Пожар на свалке шин

Сообщается, что эвакуированы жители населенных пунктов Эль-Киньон-де-Сесенья и Эль-Посеро, а также некоторых других. В общей сложности эвакуированы 9 тысяч человек.

Эвакуация оставшихся жителей продолжается.

Спасатели сообщают, что на данный момент сгорели 70% покрышек.

Напомним, огонь на крупнейшей в Европе свалке автомобильных шин, расположенной в муниципалитете Сесенья, вспыхнул в ночь на 13 мая. Свалка занимает площадь в 11,4 га. На ней хранится около 70 тысяч автомобильных шин.

На месте происшествия работают 21 бригада пожарных и два вертолета. Справится с огнем они не могут, а лишь следят, чтобы он не перекинулся с территории свалки.