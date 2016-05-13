Ижевск, 13 мая, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Ошибки, допущенные при проведении оптимизационных мероприятий в учреждениях здравоохранения Удмуртии, будут исправлены. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Андрей Исаев в рамках встречи с сотрудниками предприятий Ижевска, отметив, что он лично возьмет этот вопрос под свой контроль, сообщает Udm-info.

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По словам Исаева, поскольку отсутствовала законодательная база, препятствующая закрытию учреждений здравоохранения, при проведении оптимизации были допущены «некоторые перегибы». Учреждения не будут впредь закрываться без согласия граждан, соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в нижней палате российского парламента.

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Исаев также сообщил, что в ближайшее время не ожидается роста цен на жизненно необходимые лекарственные препараты. При этом зампред Госдумы сообщил, что фармкомпаниям невыгодно производство таких лекарств, и они грозят приостановить выпуск. «Но путь только один: пока мы не в состоянии насытить рынок так, чтобы уже сам рынок сбивал цену, придется регулировать и договариваться», — прогнозирует депутат, добавив, что необходимо вводить налоговые льготы для предприятий, выпускающих препараты, цены на которые контролируются государством.

Кроме того, Исаев рассказал, что «Единая Россия» в ходе программного форума по обсуждению системы здравоохранения поднимет вопрос о качестве работы медицинских страховых компаний. «Удивительным образом, но у нас бесплатной медицины практически не существует. Те услуги, которые объявляются нам с вами, как бесплатные — они оплачены. Проблема состоит в том, что у нас мало что делают страховые компании, которые включены в систему ОМС», — пояснил Исаев.

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По мнению депутата, если медицинские страховые компании не могут должным образом проконтролировать качество и объем оказанных гражданам медицинских услуг, нужно их исключать, «как лишнее звено» и возвращаться к нестраховой государственной медицине.

«Сейчас им будет фактически партией поставлен ультиматум: в течение полугода реализовать программу нормальной работы», — заверил Исаев.

Напомним, Вице-спикер Государственной думы РФ, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», глава фракции в Госдуме, первый заместитель председателя независимых профсоюзов России Андрей Исаевстал участником предварительного голосования в Удмуртии для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы седьмого созыва, которое состоится 22 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Головин в апреле текущего года планировал обратиться в Минздрав РФ с просьбой объяснить причины оптимизации медучреждений в республике.

Эксперты ОНФ недоумевают, почему Минздрав Удмуртии продолжает сокращать медучреждения, несмотря на то, что, по данным Росстата, в регионе за 2015 год смертность выросла. Около 63,5% от общего количества умерших составляют умершие на дому. По мнению экспертов, рост смертности среди трудоспособного населения свидетельствует об отсутствии своевременной первичной медико-санитарной помощи, а зачастую — об ее отсутствии.