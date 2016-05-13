Бухарест, 13 мая, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Дачиан Чолош утверждает, что размещение элементов противоракетной обороны США на румынской военной базе Девеселу «соответствует всем положениям Устава ООН» и ни для кого не представляет угрозы. Как сообщило румынское издание Realitatea, Чолош заявил, что открытый в Девеселу объект обеспечивает безопасности Румынии и является частью «противоракетной коллективной обороны». Бухарест, по словам румынского премьера, тем самым демонстрирует, что является «надежным союзником» НАТО и США.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил 13 мая, что ввод в эксплуатацию новой радиолокационной станции США в Румынии усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе. Кремль и российский МИД заявили, что действия США и их союзников по военному блоку НАТО несут угрозу национальной безопасности РФ, а также подрывают стратегическую стабильность в регионе.

Накануне в румынском местечке Девеселу состоялась торжественная церемония открытия стационарной части американского комплекса Aegis Ashore, которая является частью американской ПРО в Европе. А 13 мая в Польше состоялась церемония закладки аналогичного комплекса ПРО в населенном пункте Редзиково.