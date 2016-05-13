Алушта, Крым, 13 мая, 2016, 22:39 — ИА Регнум. В Чёрном море в 10 километрах от Алушты 13 мая в 17:05 произошло землетрясение силой в три балла в эпицентре. Эпицентр находился на глубине 12 километров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Крыма.

Лев Лагорио. Алушта. 1889

«Эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря в 10 километрах от г. Алушта на глубине 12 километров. Магнитуда в эпицентре составила 3. Жертв и разрушений нет. Пять оперативных групп 2-го ПСО Главного управления МЧС России по Республике Крым обследуют населенные пункты городского округа Алушта», — сообщили в ведомстве.

По словам местных жителей, было два «мощных толчка». «У меня со стены упал телевизор, сдвинулся шкаф. Позвонил друзьям, толчки были во всех районах города», — написал в соцсети житель Алушты Виктор Аленга.

Самое мощное землетрясение произошло в Крыму 12 сентября 1927 года. За сутки было зарегистрировано около 200 толчков, наиболее мощные из них привели к разрушениям построек прибрежной полосы суши от Алушты до Севастополя. Тогда погибли три человека и 65 получили ранения.