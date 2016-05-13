Лондон, 13 мая, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила о последствиях возможного выхода Британии из состава Евросоюза, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее словам, «Brexit» вызовет падение курса фунта и резкий рост процентной ставки Банка Англии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Такие выводы Лагард озвучила во время представления своего годового отчета в британском министерстве финансов.

Эксперты МВФ заключили, что выход Великобритании из ЕС ослабит ее экономические показатели и приведет к снижению заработных плат. Возможность «Brexit» уже сейчас имеет негативные последствия для британской экономики — инвесторы стали более сдержанными, а финансовые операции откладываются.

Под угрозой также стоит роль главного финансового центра Европы — Лондона, т.к. неизвестно будут ли британские предприятия иметь свободный доступ к единому рынку ЕС. В случае выхода Британии придется заключить со многими странами двусторонние торговые договора, на что могут уйти годы.

По мнению Лагард, не исключены риски и в целом для мировой экономики. Неопределенность относительно того, как 23 июня проголосуют британцы, заставляет нервничать финансистов по всему миру.